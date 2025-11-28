Cagliari, Mauro Esposito: “Ritrovandosi si può fare un grande campionato”

"Pisacane è un allenatore giovane, alla prima esperienza: la società gli stia vicino", ha aggiunto l'ex attaccante rossoblù

Mauro Esposito, ex attaccante del Cagliari a metà anni 2000, ha parlato della stagione dei rossoblù e della scelta di affidare le chiavi della prima squadra a Fabio Pisacane, alla sua prima esperienza nel massimo campionato.

“Quando si è stati calciatori, un po’ di cose in testa ce l’hai. E oltre alle competenze tecniche e tattiche, conosci il modo con cui ti rapporti con lo spogliatoio. Pisacane è un allenatore giovane, alla prima esperienza: la società gli stia vicino”, ha dichiarato Esposito ai microfoni di Tuttosport.

“Il Cagliari era partito bene, i risultati ora vengono meno. Se la società l’ha messo lì, però, è perché crede in lui e gli darà tempo. Il Cagliari può fare davvero un grande campionato se si ritrova”.

