Paulilatino, furgone ribaltato sulla 131

Incidente con ribaltamento questa mattina sulla 131, nei pressi di Paulilatino. Intorno alle 09.15, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta è intervenuta sulla Statale al km 113 in direzione Sassari, a seguito del ribaltamento di un furgone.

L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo per adagiarsi su un lato.

I pompieri hanno prontamente messo in sicurezza l’area e hanno estratto il conducente, affidandolo alle cure del personale sanitario giunto sul posto. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

