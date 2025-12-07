Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: confermato Rodriguez

La sfida delle 15 Cagliari-Roma è pronta ad alzare il sipario, con entrambe le squadre che arrivano all’appuntamento con novità significative nelle scelte dei rispettivi tecnici. Pisacane recupera due pedine fondamentali, con Folorunsho e Palestra che tornano dal turnover di Coppa. Rimangono invece ai box Mina, Mazzitelli e Zé Pedro, oltre ai lungodegenti Belotti e Felici.

Sul piano tattico, il Cagliari conferma il 3-5-2 con Caprile tra i pali, la linea difensiva formata da Luperto, Rodriguez e Zappa, e la coppia offensiva Borrelli-Esposito. La Roma risponde con il 3-4-2-1: Ferguson agirà da riferimento avanzato, sostenuto sulla trequarti da Soulé e Pellegrini.

Le formazioni ufficiali

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

