Cagliari, Meloni (FdI) su via Roma: “Bivacco e abusivi, un suk indecente”

Via Roma torna al centro del dibattito politico cittadino. Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, denuncia lo stato di degrado della principale passeggiata del capoluogo, descrivendola come un luogo in cui regna “confusione, sporcizia e totale mancanza di controllo”.

Meloni spiega: “Invece di poter passeggiare tranquillamente in via Roma per fare le compere natalizie, i cagliaritani sono costretti a compiere un complicato slalom tra le bancarelle improvvisate dagli ambulanti abusivi, tornati ad essere protagonisti nel centro cittadino, e i senzatetto che bivaccano sotto i portici“. Il consigliere parla di “fredda ideologia”, che considera “inclusione e solidarietà questa accoglienza che si trasforma in tolleranza del degrado urbano”.

Ecco perché l’esponente del centrodestra si chiede “cosa ci sia di sociale e di caritatevole nel consentire bivacchi disordinati e sporchi, tra cumuli di immondizia, passanti attoniti e commercianti rassegnati”.

Meloni punta quindi il dito contro l’amministrazione Zedda: “Nel frattempo che il sindaco Zedda annuncia il restyling di Cagliari, sfruttando diversi progetti della Giunta Truzzu, il salotto buono cagliaritano si trasforma in un suk indecente che offende qualsiasi idea di decoro urbano, rispetto delle regole e solidarietà sociale”.

