Rissa in centro a Cagliari, poi calci e sputi ai Carabinieri: 3 donne arrestate

Le tre donne, tutte straniere e in stato di alterazione, hanno prima scatenato una rissa e poi messo in difficoltà i Carabinieri intervenuti

Redazione Cagliaripad
Notte di violenza in centro a Cagliari. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato 3 donne, rispettivamente di 22, 26 e 35 anni, tutte di nazionalità straniera e residenti nel Cagliaritano. Le 3 sono accusate di rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, le donne sono state sorprese mentre litigavano e si affrontavano a bordo strada nel centro della città, apparentemente sotto l’effetto di alcol. Durante l’intervento dei Carabinieri, una delle arrestate ha aggredito gli agenti con calci, sputi e spintonamenti.

Terminate le operazioni di controllo, le donne sono state accompagnate in caserma per gli accertamenti e dichiarate in stato di arresto. Attenderanno l’udienza di convalida, fissata per la mattina odierna presso il Tribunale di Cagliari.

