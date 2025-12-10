Cagliari, nei prossimi giorni possibili disagi sulla raccolta della plastica

Nei giorni scorsi si è ripresentata una nuova e significativa difficoltà nella gestione della raccolta degli imballaggi in plastica. Similmente a quanto accaduto alcune settimane fa, gli impianti di trattamento convenzionati non hanno più la capacità logistica di assorbire ulteriori quantitativi di materiale plastico.

Questa criticità rischia di avere ripercussioni dirette anche sulla città di Cagliari. Nei prossimi giorni, il servizio di raccolta differenziata della plastica potrebbe subire ritardi o sospensioni temporanee, rendendo impossibile garantirne la piena regolarità. L’Amministrazione Comunale sta seguendo l’evoluzione del problema, ma al momento non può assicurare la continuità del servizio.

Va sottolineato che la problematica non è limitata al solo contesto locale, ma affligge l’intera filiera nazionale della gestione degli imballaggi in plastica. Le difficoltà strutturali sono state formalmente portate all’attenzione sia del Ministero dell’Ambiente che della Regione Autonoma della Sardegna, al fine di individuare con urgenza soluzioni risolutive e durature.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it