Fiamma olimpica da Olbia a Cagliari: tappa finale con Kaddari, Stagno e Zucca

Dopo la cerimonia di accensione a Olimpia e il successivo passaggio a Roma, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 approda finalmente in Sardegna.

Il percorso isolano inizierà il 13 dicembre da Olbia: la torcia e la sua staffetta di tedofori attraverseranno quindi Sassari, Porto Torres, Stintino, Alghero e Nuoro. La giornata successiva, domenica 14 dicembre, il fuoco olimpico proseguirà il suo viaggio toccando Oristano, Sanluri, Barumini, Iglesias, Quartu e si concluderà a Cagliari, ultima tappa sarda prima del trasferimento in Sicilia.

Saranno tre atlete di spicco, scelte dall’amministrazione comunale, a chiudere il lungo tragitto nel capoluogo. Le tre tedofore individuate sono le campionesse Dalia Kaddari (atletica), Giulia Stagno (hockey su prato) e Francesca Zucca (nuoto). Queste sportive avranno l’onore di portare la fiamma di Olimpia nell’ultimo chilometro del percorso, che dal Poetto si snoderà fino a via Roma, per poi procedere all’accensione del braciere finale.

