Consiglio regionale e commissione sanità rinviati | Piga: “Scandaloso”

La seduta del Consiglio regionale della Sardegna, convocata per ieri sera, è stata rinviata a data da destinarsi per la mancanza del numero legale in aula.

La seduta, inizialmente in programma per le 11:30, è stata sospesa due volte e inizialmente rinviata alle 15:00, poi slittata alle 15:30 e infine rinviata ufficialmente.

“Quello che è successo è scandaloso, il Consiglio regionale è saltato quattro volte per essere poi rinviato a data da destinarsi perché tra la maggioranza continua l’assenteismo e non si garantisce il numero legale. A parole si vuole fare tanto e in fretta per la Sardegna ma quando c’è da lavorare si lasciano le sedie vuote. Basta perdere tempo non si può continuare in questo modo vergognoso”, ha dichiarato Fausto Piga di Fratelli d’Italia.

I Gruppi di Minoranza che fanno parte della Sesta Commissione consiliare hanno espresso una ferma condanna per gli eventi accaduti in data odierna riguardo una tematica di vitale importanza: l’abbattimento delle liste d’attesa in sanità.

Nonostante la Presidente avesse più volte assicurato il suo personale impegno su questa che è considerata una delle emergenze più gravi del sistema sanitario regionale, i lavori della Commissione sono stati sospesi. La causa è stata l’assenza del numero legale, non garantito dai membri della Maggioranza, impedendo di fatto un confronto giudicato indispensabile per tutelare i diritti e la salute dei cittadini sardi.

