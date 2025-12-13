Cagliari, tutti pazzi per Palestra: Juventus e Inter si sono mosse per l’esterno

Cagliari, tutti pazzi per Palestra: Juventus e Inter si sono mosse per...

Le prestazioni di Marco Palestra con la maglia del Cagliari non stanno passando certamente inosservate, ne dai club di Serie A e neanche dal Ct della Nazionale Gennaro Gattuso che lo sta attenzionando in vista dei playoff per accedere al Mondiale di marzo.

L’esterno, arrivato in Sardegna in estate in prestito dall’Atalanta, sta riuscendo ad esprimere tutto il suo talento attirando su di se gli occhi degli addetti ai lavori.

Tra le big italiane si sono mosse Juventus e Inter, fortemente interessate ad acquisire le sue prestazioni sportive come confermato anche dall’esperto Fabrizio Romano, che avrebbero già contattato la Dea proprietaria del cartellino. Ad oggi, dunque, parrebbe decisamente improbabile una sua futura permanenza a Cagliari allo scadere del prestito a giugno.

