Nuoro, beccato e arrestato mentre spacciava: in casa marijuana, cocaina e mdma

Un uomo è stato fermato e arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato a Nuoro con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo e prevenzione sul territorio, hanno notato l’individuo mentre cedeva droga a un tossicodipendente in strada. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, il controllo è stato esteso alla sua abitazione.

L’operazione ha portato al ritrovamento e al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti: ben 1,9 chilogrammi di marijuana, 750 grammi di cocaina e 91 grammi di MDMA. Insieme alla droga, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato tutto il necessario per l’attività di spaccio: un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento delle dosi e un’agendina meticolosamente compilata con i registri di crediti e debiti legati alla vendita di stupefacenti.

Il sequestro è stato completato dal ritrovamento di una cospicua somma di denaro contante, pari a 21.000 euro, nascosta all’interno di un borsone e suddivisa in banconote da 50 e 100 euro. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Badu ‘e Carros, in attesa dell’udienza di convalida.

