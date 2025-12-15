Serie A, brutte notizie per il Cagliari: zona retrocessione a soli due punti

Brutte notizie per il Cagliari al termine dei risultati di giornata delle dirette concorrenti. Il margine sulla terzultima si è ridotto da 4 a 2 punti, complice la risalita del Verona, capace di infilare due vittorie consecutive dopo un periodo di crisi, di cui l’ultima contro una Fiorentina allo sbando.

Dopo l’avvio brillante con 7 punti nelle prime 4 giornate, il Cagliari ha rallentato sensibilmente. Nelle successive undici partite sono arrivati altri 7 punti, un rendimento che, nello stesso arco di tempo, è stato peggiore solo di quello della Fiorentina ultima in classifica.

Le dirette concorrenti vanno meglio, ma non corrono, tanto che i rossoblù rimangono quartultimi, appaiati a Genoa e Parma. Dopo le sfide quasi proibitive contro Juventus e Atalanta in trasferta e la Roma in casa, ora il calendario offre una chance importante. Arriva il Pisa, reduce da due sconfitte consecutive e penultimo in classifica con 10 punti. Una gara che sulla carta appare alla portata e che potrebbe ridare ossigeno alla corsa salvezza rossoblù.

