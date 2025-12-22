41-bis in Sardegna, Meloni: “Preferenza aree insulari votata dal centrodestra”

Il senatore del Partito Democratico Marco Meloni interviene con una nota ufficiale per esprimere il proprio dissenso riguardo alla gestione dei detenuti in regime di 41-bis in Sardegna, replicando duramente alle recenti dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda. Meloni manifesta perplessità per l’atteggiamento di Deidda, scrivendo: “Leggo con stupore che, mentre la società e la politica sarda si mobilitano con spirito unitario di fronte al rischio di un trasferimento di massa nella nostra isola dei criminali più pericolosi d’Italia, detenuti in regime di 41-bis, il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda si sente in dovere di rassicurarci: evidentemente in possesso di informazioni che il ministero nega da mesi agli altri parlamentari, ci spiega che “non appena possibile” da via Arenula verrà fatta chiarezza (aspetta e spera)”.

Il senatore critica la visione di Deidda secondo cui la riorganizzazione carceraria non sarebbe motivo di allarme, poiché mirerebbe ““solo” assicurando che in ossequio alle norme vigenti i detenuti pericolosi siano “rigorosamente separati” dal resto della popolazione carceraria”. Meloni accusa inoltre il collega di aver censurato l’assessora Rosanna Laconi per aver reso pubbliche le strategie del Ministero, rimaste a lungo nell’ombra e confermate solo recentemente dal sottosegretario Delmastro. Il piano prevede di raggruppare i detenuti sottoposti al carcere duro in sette strutture ““esclusivamente dedicati””, tre delle quali situate proprio nell’Isola (Sassari, Nuoro e Cagliari Uta), in linea con una normativa che suggerisce la permanenza di tali soggetti ““preferibilmente in aree insulari””.

Marco Meloni ricorda che tale indirizzo normativo risale al 2009 e invita tutte le forze politiche a una mobilitazione congiunta per chiederne la cancellazione, definendola una condanna ingiustificata per il territorio sardo, esposto così a gravi rischi di infiltrazioni mafiose. Tuttavia, il senatore rileva come questa unità manchi proprio in Fratelli d’Italia e richiama l’attenzione sulle origini legislative di tale scelta, approvata all’epoca dal centrodestra nonostante il voto contrario del centrosinistra.

Concludendo la sua nota, Meloni esorta Deidda a verificare i resoconti delle votazioni parlamentari del maggio e luglio 2009: “Invito l’onorevole Deidda, oltre che a unirsi alla nostra battaglia per difendere il futuro di una Sardegna libera e prospera, a consultarlo: troverà molti esponenti, anche sardi, della sua parte politica, a partire dall’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni”.

