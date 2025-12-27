Fiamme alla Saras, l’azienda: “Era il sistema di sicurezza delle torce”

Un guasto elettrico causato dal maltempo ha interessato nelle scorse ore il polo industriale di Sarroch. A darne notizia è la stessa azienda attraverso un comunicato ufficiale, spiegando che le forti scariche atmosferiche hanno mandato in tilt la rete che alimenta il sito produttivo.

Secondo la ricostruzione della società, l’assenza improvvisa di corrente ha fatto scattare i protocolli di emergenza previsti per queste eventualità. Per garantire l’incolumità della struttura e dell’ambiente, gli impianti sono stati messi in sicurezza, portando alla visibile accensione delle torce, un meccanismo automatico che serve a gestire i gas in eccesso durante i blocchi improvvisi.

“Nella notte un violento temporale con folgorazioni ha provocato una interruzione dell’alimentazione elettrica alla raffineria. Il blackout subito ha determinato la disposizione in sicurezza degli impianti con la conseguente attivazione immediata e controllata del sistema di sicurezza delle torce, come previsto dalle procedure operative. Il personale è attualmente impegnato nelle operazioni di riavviamento degli impianti, che stanno procedendo in condizioni di piena sicurezza”.

Attualmente, i tecnici specializzati sono al lavoro per ripristinare i normali ritmi produttivi. Le manovre di ripartenza, assicura l’azienda, vengono eseguite monitorando costantemente ogni parametro per evitare rischi.

