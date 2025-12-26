Saras, fiamme altissime: ansia a Capoterra e Sarroch | Video

Un blackout generalizzato poco dopo le 22 e le fiammate impressionanti dalla raffineria allarmano i residenti di Capoterra e Sarroch

Ansia questa notte tra Capoterra e Sarroch per le fiammate provenienti dagli impianti della raffineria Saras. A destare la preoccupazione dei residenti è stato un blackout generale intorno alle 22.15, con le persone che sono uscite in strada per capire cosa stesse succedendo.

In cielo però, oltre a lampi e fulmini a causa del temporale, a impressionare i cittadini sono state le fiammate sprigionate dalla Saras, talmente forti da illuminare a giorno il cielo. Non solo, le grosse fiamme sono state accompagnate da un forte odore nell’aria.

Decine le segnalazioni sulle chat e sui social da parte dei residenti allarmati. A Capoterra e Sarroch torna quindi la preoccupazione per quanto si sta verificando da ormai diversi mesi intorno alla raffineria. Situazione che ha già visto diverse richieste di verifiche da parte delle due amministrazioni comunali.

Non è chiaro se il blackout che si è verificato a Capoterra sia direttamente collegato a quanto sta avvenendo negli stabilimenti Saras, ma a colpire è stata sicuramente la simultaneità degli eventi. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda. Sembrerebbe trattarsi di un blackout che ha mandato in blocco gli impianti, probabilmente causato da un fulmine che ha colpito lo stabilimento.

