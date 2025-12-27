San Gavino, al Pronto Soccorso con un coltello di 23cm: 48enne denunciato

Si è presentato per ricevere assistenza medica e, durante le procedure di accettazione, ha estratto e affidato al medico di turno un coltello a serramanico

Un insolito episodio ha richiesto l’intervento dei Carabinieri di Arbus durante la scorsa notte presso l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale. L’allarme è scattato quando i sanitari del pronto soccorso hanno allertato la Centrale Operativa in seguito a una consegna spontanea quanto inaspettata.

Un uomo di 48 anni, un agricoltore di origini rumene stabilmente residente nel Medio Campidano, si è presentato per ricevere assistenza medica e, durante le procedure di accettazione, ha estratto e affidato al medico di turno un coltello a serramanico. L’oggetto, un’arma bianca lunga complessivamente 23 centimetri con una lama di 11, è stato subito preso in consegna dai militari giunti sul posto.

Dopo le necessarie verifiche e l’identificazione, l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica. L’accusa contestata è quella di porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere, mentre il coltello è stato posto sotto sequestro penale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it