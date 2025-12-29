Cagliari, arriva la prima cessione: Radunovic andrà in Serie B

Il Cagliari apre il capitolo cessioni del mercato di gennaio salutando Boris Radunovic. Come riportato da Sky Sport, il portiere serbo proseguirà la stagione allo Spezia, con cui è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento, segnando la prima uscita della finestra invernale per il club rossoblù.

Protagonista della storica promozione in Serie A del 2023 sotto la guida di Claudio Ranieri, Radunovic non ha però trovato spazio nelle annate successsive. Dopo aver perso il posto da titolare nella stagione del ritorno in A, “il muro di Belgrado” aveva scelto di rilanciarsi in Serie B con la maglia del Bari. Quest’anno il rientro alla base, ma tra campionato e Coppa Italia il suo minutaggio è rimasto fermo a zero, chiuso dalle prestazioni di alto livello di Elia Caprile.

Ora una nuova opportunità in cadetteria con lo Spezia, dove potrà cercare continuità e un ruolo centrale tra i pali. Per il Cagliari si tratta di una mossa che alleggerisce la rosa in vista delle prossime operazioni in entrata, attese nelle prossime settimane.

