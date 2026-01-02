Terapia intensiva pediatrica, approvato progetto per la realizzazione in Sardegna

La Sardegna si appresta a colmare una lacuna storica nel suo sistema sanitario. La Giunta regionale ha dato il via libera al progetto per la Terapia Semintensiva e Intensiva Pediatrica presso l’ospedale San Michele dell’Arnas G. Brotzu di Cagliari.

La nuova struttura disporrà di sei posti letto e di un ambulatorio per procedure cliniche complesse che non necessitano di degenza. Il provvedimento è un pilastro della strategia “Ospedale dei bambini” inserita nel programma di sviluppo 2024-2029 e punta a rimuovere un primato negativo: l’Isola è attualmente l’unico territorio italiano sprovvisto di posti letto specialistici per le emergenze pediatriche.

Il percorso sarà graduale, partendo con l’attivazione immediata di posti dedicati e il potenziamento dei trasporti d’urgenza, per arrivare alla creazione di un centro di riferimento regionale d’eccellenza.

