Province Sassari Paura nel centro di Olbia, rinvenuta una bomba carta inesplosa

Paura nel centro di Olbia, rinvenuta una bomba carta inesplosa

Per neutralizzare la minaccia, è stato necessario l'intervento degli artificieri dell'Arma, che hanno isolato la zona e rimosso il manufatto

Di
Redazione Cagliaripad
-

Poteva trasformarsi in tragedia il ritrovamento avvenuto questa mattina nel cuore di Olbia. Un passante ha notato un ordigno artigianale, una “bomba carta“, abbandonato sul bordo della strada e ha immediatamente allertato il 112.

I Carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno confermato la pericolosità dell’oggetto: si trattava di un botto illegale di Capodanno, già acceso ma rimasto inesploso. Questa condizione di “mancato innesco” rendeva l’ordigno una vera e propria trappola imprevedibile, capace di deflagrare al minimo contatto.

Per neutralizzare la minaccia, è stato necessario l’intervento degli artificieri dell’Arma, che hanno isolato la zona e rimosso il manufatto con un brillamento controllato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE