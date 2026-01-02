Paura nel centro di Olbia, rinvenuta una bomba carta inesplosa

Poteva trasformarsi in tragedia il ritrovamento avvenuto questa mattina nel cuore di Olbia. Un passante ha notato un ordigno artigianale, una “bomba carta“, abbandonato sul bordo della strada e ha immediatamente allertato il 112.
I Carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno confermato la pericolosità dell’oggetto: si trattava di un botto illegale di Capodanno, già acceso ma rimasto inesploso. Questa condizione di “mancato innesco” rendeva l’ordigno una vera e propria trappola imprevedibile, capace di deflagrare al minimo contatto.
Per neutralizzare la minaccia, è stato necessario l’intervento degli artificieri dell’Arma, che hanno isolato la zona e rimosso il manufatto con un brillamento controllato.
