Allerta rossa in Sardegna, scuole e spazi pubblici chiusi: arrivano le ordinanze

Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sardegna, con la Protezione civile regionale che innalza sensibilmente il livello di attenzione. Il Centro Funzionale Decentrato ha diffuso un bollettino di allerta meteo valido dalle ore 21 di oggi fino alle 23.59 di lunedì 19 gennaio 2026, alla luce di un peggioramento marcato delle condizioni atmosferiche.

La fase più delicata è attesa a partire dalla tarda mattinata di domani, quando scatterà il massimo grado di criticità, l’allerta rossa, destinata a interessare in particolare i settori orientali e meridionali dell’isola. Il peggioramento sarà preceduto da una prima allerta gialla, in vigore dalla serata odierna fino alle 9 di domani, seguita in alcune aree dal passaggio a criticità arancione.

Il codice rosso per rischio idrogeologico riguarderà nello specifico Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Gallura, dove sono previste piogge molto intense e possibili situazioni di dissesto. Per gli stessi territori resta attivo anche il codice giallo per rischio idraulico.

Una criticità gialla per rischio idrogeologico è stata segnalata anche nelle zone di Montevecchio-Pischinappiu e del Logudoro, mentre nell’area del Tirso è prevista un’allerta arancione per rischio idrogeologico, accompagnata dal giallo per rischio idraulico.

Scuole chiuse

A seguito dell’attivazione del codice rosso, diversi comuni interessati stanno disponendo la chiusura di scuole, parchi, cimiteri e spazi pubblici all’aperto per tutta la durata dell’allerta.

Nel primo pomeriggio c’è stata la riunione plenaria tra sindaci e Protezione civile. A seguire sono diversi i sindaci che hanno subito annunciato la firma dell’ordinanza di chiusura scuole. Ordinanze firmate poco dopo le 17 a Capoterra, Assemini, Elmas, Sinnai, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu e in tutti i Comuni della città Metropolitana di Cagliari. Anche nel Capoluogo il sindaco Massimo Zedda ha firmato l’ordinanza.

Nel Sud Sardegna scuole chiuse a Sant’Antioco, Domus de Maria e Nuxis.

Nel Nord Sardegna annunciate le chiusure a Olbia, Tempio, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci e Calangianus.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it