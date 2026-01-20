San Sperate, tentano la fuga dai carabinieri: 2 giovani arrestati con hashish e cocaina

I due arrestati, di 20 e 21 anni, sono stati trovati in possesso di circa 400Gr di hashish, 17Gr di cocaina e 12.000€ in contanti

Durante la notte scorsa, un’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di San Sperate ha portato all’arresto di due giovani, rispettivamente di 20 e 21 anni, residenti a Decimomannu e Ussana. I due, entrambi senza occupazione, devono rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’episodio ha avuto origine durante un pattugliamento di routine nel cuore del paese, quando i militari hanno notato una manovra sospetta effettuata da un’auto a noleggio. Una volta intimato l’alt, il nervosismo mostrato dai due ragazzi — uno dei quali vantava già dei precedenti — ha spinto le forze dell’ordine a eseguire un controllo più accurato.

L’ispezione della vettura ha fatto emergere fin da subito elementi scottanti: oltre 12.000 euro in contanti, una cifra giudicata sproporzionata rispetto al reddito dei giovani, insieme a circa 52 grammi di hashish e 17 grammi di cocaina.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno confermato i sospetti dei Carabinieri, portando alla luce altri 346 grammi di hashish già pronti in panetti, bilancini elettronici e tutto l’occorrente per la preparazione delle dosi da immettere sul mercato.

Al termine degli accertamenti, il denaro e la droga sono stati confiscati. I due giovani sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias, dove sono rimasti in attesa del processo per direttissima programmato per questa mattina.

