Cagliari, domenica giornata straordinaria di pulizie nel litorale del Poetto

Il litorale del Poetto si prepara a una mattinata di mobilitazione civile: domenica 25 gennaio 2026, a partire dalle ore 10:00, le comunità di Cagliari e Quartu Sant’Elena si uniranno per una vasta operazione di bonifica ambientale delle spiagge.

L’appuntamento per i volontari è fissato presso il Golden Beach, punto di confine simbolico tra i due comuni, dove prenderà il via l’iniziativa. L’azione vedrà la partecipazione attiva delle amministrazioni locali insieme a un nutrito gruppo di sigle dell’associazionismo, tra cui Legambiente, Plastic Free, Rebelterra, Cittadinanza Attiva e Oikos, tutte schierate per restituire bellezza a uno dei tratti costieri più amati dell’Isola.

L’intervento si è reso urgente a causa degli effetti del ciclone Harry; le recenti e violente mareggiate hanno infatti trascinato sull’arenile una grande quantità di detriti, plastiche e rifiuti vari. Questa “alleanza per il mare” nasce proprio per rispondere all’emergenza, ripulendo le aree compromesse e ripristinando il decoro naturale del litorale.

Promossa dagli Assessorati all’Ambiente dei due Municipi, la giornata non si limita alla rimozione fisica della spazzatura, ma punta a promuovere una cultura della responsabilità ecologica. Il coinvolgimento diretto dei cittadini trasforma la pulizia in un gesto di educazione civica, volto a proteggere e valorizzare il patrimonio comune contro l’incuria e la forza distruttrice degli eventi atmosferici estremi.

