Fiorentina-Cagliari, i convocati di Pisacane: subito in lista Dossena e Sulemana

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di domani, ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi, contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Il tecnico rossoblù porta a Firenze i due “nuovi” acquisti della sessione invernale di calciomercato, Alberto Dossena (maglia numero 22) e Ibrahim Sulemana (maglia numero 25) che sono tornati in Sardegna rispettivamente da Como e Atalanta (dopo la conclusione del prestito al Bologna).

Regolarmente in lista il giovane Trepy, ormai aggregato stabilmente in prima squadra, così come Matteo Prati e Zito Luvumbo al centro di diverse trattative di mercato che potrebbero portarli entrambi lontano da Cagliari. Assente Alessandro Di Pardo a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio.



Crediti foto: Cagliari Calcio

