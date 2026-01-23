Meteo Sardegna per il weekend: cieli molto nuvolosi e rovesci diffusi

Il weekend si apre all’insegna del maltempo per la Sardegna, interessata da un fronte di instabilità che sta attraversando l’intera regione con piogge e temporali. Secondo le ultime previsioni, la parte settentrionale dell’Isola vedrà cieli molto nuvolosi e rovesci diffusi tra la mattinata e il pomeriggio, sebbene sia atteso un graduale miglioramento con il passare delle ore.

Nelle zone centrali la copertura nuvolosa risulterà estesa e accompagnerà precipitazioni a carattere temporalesco, destinate ad assorbirsi soltanto in serata quando la situazione volgerà verso schiarite più ampie. Anche la Sardegna meridionale dovrà fare i conti con addensamenti compatti e fenomeni elettrici, con un miglioramento che si manifesterà progressivamente solo a partire dalle ore serali.

Sotto il profilo termico si assisterà a un lieve calo delle temperature massime, mentre i valori minimi sono previsti in aumento a causa della copertura nuvolosa che tratterrà il calore al suolo. I venti soffieranno con intensità moderata dai quadranti meridionali, facendo registrare locali rinforzi che contribuiranno a rendere i mari mossi o molto mossi, con un moto ondoso previsto in costante aumento per tutta la giornata.

