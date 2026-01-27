Sassari, trovato con cocaina, un fucile e un coltello in auto: scatta la denuncia

Poiché l'uomo risultava avere il porto d'armi scaduto, non essendo più autorizzato alla detenzione del materiale, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro immediato

Durante i controlli stradali effettuati nel weekend, i Carabinieri del Comando provinciale di Sassari hanno deferito in stato di libertà un uomo trovato in possesso di un vero e proprio arsenale itinerante. Durante l’ispezione della sua vettura — peraltro sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria — i militari hanno rinvenuto una dose di cocaina, un fucile sovrapposto calibro 12, un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri e 32 cartucce.

L’operazione è proseguita con una perquisizione domiciliare che ha portato alla luce ulteriori armi: una pistola semiautomatica calibro 6.35, una doppietta, un altro fucile sovrapposto e un ingente quantitativo di munizioni (121 cartucce).

Poiché l’uomo risultava avere il porto d’armi scaduto, non essendo più autorizzato alla detenzione del materiale, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro immediato di tutte le armi e delle sostanze stupefacenti.

