Ciclone Harry, stimati oltre 200 milioni di danni in 112 comuni sardi

I sindaci hanno denunciato ferite profonde al territorio, con gravi compromissioni della viabilità regionale, delle aree industriali e dei litorali

Il bilancio provvisorio del passaggio del ciclone Harry sulla Sardegna delinea uno scenario critico: secondo le stime preliminari elaborate sulla base dei dati forniti da 112 comuni, l’ammontare dei danni ha già oltrepassato la soglia dei 200 milioni di euro. La cifra, tuttavia, è destinata a crescere man mano che le segnalazioni dalle restanti amministrazioni locali verranno acquisite.

Il quadro della situazione è emerso durante un vertice operativo tra i vertici della Regione, la Protezione Civile e i sindaci dei territori colpiti. L’incontro è servito a definire le linee guida per la rendicontazione dei danni e a illustrare le procedure d’urgenza necessarie per sbloccare i primi ristori. In questa fase prioritaria, gli sforzi si concentreranno sul soccorso alla popolazione, sul ripristino dei servizi essenziali e sulla messa in sicurezza delle infrastrutture vitali, oltre a un supporto immediato alle attività economiche e sociali. Solo in un secondo momento si procederà con i rimborsi per i danni subiti dal patrimonio edilizio pubblico e privato.

I primi cittadini hanno denunciato ferite profonde al territorio, con gravi compromissioni della viabilità regionale, delle aree industriali e dei litorali, senza risparmiare il patrimonio ambientale e culturale. Al centro delle richieste dei sindaci non ci sono solo i fondi, ma anche una decisa semplificazione burocratica che garantisca tempi certi e rapidi per la ricostruzione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it