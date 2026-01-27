Maltempo e ancora neve in Sardegna, sul Bruncuscpina manto bianco da 15cm

Il maltempo non da tregua alla Sardegna con la giornata di oggi ancora segnata dall’allerta della Protezione Civile per possibili temporali che, nella giornata di ieri, si sono abbattuti su gran parte dell’Isola.

Sempre ieri, nelle cime del Gennargentu, è continuata a fioccare la neve. Sul Bruncuspina il manto bianco ha raggiunto l’altezza di 15cm portando venti gelidi fino a valle.

Nelle ultime rilevazioni del centro meteo, è stata evidenziata un’attività temporalesca con piogge sparse che hanno colpito principalmente il versante occidentale dell’Isola, interessando in modo particolare la fascia compresa tra il Montiferru e il Sulcis.

