Cagliari tra acquisti, cessioni, ufficialità e trattative: il punto sul calciomercato

Ore caldissime per il calciomercato del Cagliari tra trattative in corso, cessioni, acquisti e ufficialità in entrata e in uscita

Il calciomercato del Cagliari si è infiammato nelle ultime ore tra acquisti, cessioni e ufficialità. Il Direttore Sportivo rossoblù, Guido Angelozzi, ha portato a termine (e ne sta proseguendo altre) diverse trattative in entrata e in uscita.

Per quanto concerne le cessioni sono stati ufficializzati gli addii per Di Pardo (Sampdoria) e Cavuoti (Bari): il primo passa in blucerchiato a titolo definitivo, mentre il giovane centrocampista è partito in prestito fino al termine della stagione. Ai saluti anche Matteo Prati che in giornata, al massimo domani, firmerà il suo nuovo contratto con il Torino: per lui la formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Altro possibile partente è Zito Luvumbo, direzione Parma, con i ducali che spingono per chiudere la trattativa. Altra trattativa, in uscita, è quella per Liteta all’Avellino in prestito fino a giugno 2026.

Sul fronte acquisti è stata chiusa la trattativa per il giovane olandese classe 2006 Othniël Raterink che arriva al Cagliari a titolo definitivo dal De Graafschap. Sempre sulla linea verde sono stati ufficializzati gli acquisti dei giovani (classe 2006 entrambi) Sebastiano Di Paolo (esterno offensivo) e Francesco Beidi Gallea (difensore): tutti e due resteranno in prestito fino al termine della stagione alle loro rispettive squadre attuali, Siracusa e Lumezzane.

Angelozzi, tuttavia, continua a monitorare eventuali occasioni di mercato per aggiungere qualche tassello alla rosa di Pisacane; tramontata l’idea Lovric, passato all’Hellas Verona, non tramonta l’idea di aggiungere una pedina al reparto offensivo: nelle ultime ore è forte il nome dell’argentino Dominguez in forza al Bologna.

