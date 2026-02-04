Sestu, sorpreso mentre rubava carburante: un 32enne finisce in manette

I Carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato, nel corso della notte, un operaio di 32 anni residente a Cagliari, sorpreso in flagrante durante un furto di carburante. L’uomo, già conosciuto dalle autorità e attualmente in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, è accusato di furto aggravato.

Il fermo è avvenuto durante un consueto pattugliamento lungo la Strada Provinciale 4. I militari hanno notato attività insolite nel piazzale di un’azienda della zona e, intervenendo prontamente, hanno bloccato l’uomo mentre era impegnato a travasare gasolio dai serbatoi di alcuni mezzi pesanti parcheggiati.

All’interno della vettura dell’indagato è stata rinvenuta una tanica contenente 30 litri di gasolio, sottratti poco prima agli autocarri. Dopo le procedure di identificazione in caserma, il trentaduenne è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Nella mattinata odierna, l’uomo dovrà comparire davanti al Tribunale di Cagliari per il giudizio con rito direttissimo.

