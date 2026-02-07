Carcere di Uta, rinvenuti e sequestrati tre smartphone detenuti illegalmente

I telefoni che sono stati sequestrati sono due Iphone 16 e un Motorola, tutti dotati di una scheda Sim regolarmente attiva

Un’efficace azione di indagine, pianificata dal sottufficiale a capo di un reparto della casa circondariale di Uta e portata a termine con il supporto degli agenti di Polizia Penitenziaria, ha permesso il rinvenimento di tre smartphone di fascia alta: due iPhone 16 e un dispositivo Motorola, tutti dotati di schede SIM attive.

L’intervento, scattato in un momento della giornata del tutto inaspettato per i detenuti, è stato frutto di un’organizzazione minuziosa che ha consentito di identificare con certezza i detentori dei telefoni nel momento esatto del loro utilizzo. Questo blitz ha interrotto un canale di comunicazione abusivo che cercava di consolidarsi all’interno del carcere.

Attualmente, i dispositivi sono sotto sequestro e gli inquirenti ne stanno setacciando la memoria per ricostruire la rete di contatti esterni e verificare l’esistenza di possibili attività criminali coordinate dalle celle.

