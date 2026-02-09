Ussana in lutto per Paolo Accossu: il paese si ferma per i funerali

Una giornata di dolore e raccoglimento quella di oggi a Ussana, dove è stato proclamato il lutto cittadino per la morte di Paolo Accossu, il giovane di 19 anni deceduto nel pomeriggio di sabato in un tragico incidente stradale a Sestu.

Il ragazzo viaggiava a bordo della sua Fiat Panda lungo la provinciale 9, arteria considerata da tempo particolarmente pericolosa e già teatro di numerosi sinistri.

L’ultimo saluto a Paolo Accossu è previsto per questo pomeriggio alle 15.30, nella parrocchia di San Sebastiano, dove la comunità si riunirà per accompagnare il giovane nel suo ultimo viaggio.

Il sindaco Emidio Contini ha disposto ufficialmente il lutto cittadino, stabilendo anche lo stop a tutte le attività nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 17.30, per consentire a tutti i cittadini di partecipare al funerale o di unirsi simbolicamente al cordoglio.

Una scelta dal forte valore istituzionale e umano, che sottolinea il legame tra il paese e la famiglia del ragazzo, travolta da una perdita improvvisa e devastante. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per mamma Cristina, papà Sebastiano e la sorellina Giulia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it