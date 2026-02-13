San Valentino, per i dati la Sardegna è la regione meno romantica d’Italia

La Sardegna si conferma il territorio italiano meno sensibile al fascino di San Valentino, occupando l’ultima posizione nazionale secondo l’Indice Cupido (ICU) 2026. L’analisi condotta da Casinos, basata sul volume di ricerche Google relative ai classici rituali del 14 febbraio nell’ultimo quinquennio, assegna all’isola un punteggio di appena 42,0 su 100. Questo dato evidenzia un distacco siderale dalla vetta della classifica, occupata dalla Basilicata con 91,3 punti, e pone la Sardegna significativamente al di sotto persino della Liguria, penultima con un punteggio di 48,3.

Il primato negativo sardo emerge in modo omogeneo in tutte le categorie monitorate, ma tocca i livelli minimi nelle voci dedicate alla pianificazione logistica e conviviale. Se per i regali e i cioccolatini i valori si attestano rispettivamente su 60 e 57 punti su 100, il disinteresse diventa quasi totale per quanto riguarda la prenotazione di hotel, ferma a quota 27, e le cene romantiche, che con un punteggio di 24 rappresentano il dato più basso dell’intera penisola.

Secondo gli analisti, questi numeri descrivono una regione in cui il rito di San Valentino rimane un fenomeno assolutamente marginale, privo di quel radicamento culturale che invece caratterizza fortemente il Sud Italia e che vede soccombere anche regioni del Nord come Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. In definitiva, per i sardi il 14 febbraio non sembra rappresentare un’occasione di consumo o di programmazione, restando una ricorrenza estranea alle consuetudini isolane.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it