Cagliari-Lecce, Pisacane ritrova Mina: il colombiano è recuperato

Ripresa degli allenamenti ieri al Crai Sport Center per il Cagliari di mister Pisacane, che continua la preparazione in vista del match di lunedì 16 febbraio contro il Lecce, in programma alle 20.45 all’Unipol Domus e valido per la 25ª giornata di Serie A.

La seduta si è aperta in palestra, con la squadra impegnata in una serie di esercizi mirati allo sviluppo della forza. Successivamente il gruppo si è spostato in campo, dove il lavoro si è concentrato soprattutto sulla palla: attivazione tecnica, esercitazioni di possesso e una partitella disputata su spazi ridotti.

Notizia positiva per lo staff rossoblù: Yerry Mina si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, confermando segnali incoraggianti in vista della gara. Programma personalizzato invece per Michael Folorunsho, che ha svolto lavori atletici individuali. Il centrocampista è sulla via del rientro e la sua disponibilità piena è attesa per fine mese.

Intanto con il recupero del colombiano, Pisacane si toglie un grosso problema in difesa. La prestazione di Dossena contro la Roma non ha convinto per niente, con il difensore rientrato in campo dopo uno stop di un anno e apparso molto indietro di condizione. All’ex Como serve ancora tempo, ma soprattutto un inserimento graduale. Ecco perché avere Mina in uno scontro diretto come quello contro il Lecce diventa di vitale importanza.

