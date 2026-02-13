Martis, auto si ribalta sulla 132: conducente ferito

Incidente stradale sulla Statale 132 a Martis: un’auto si è ribaltata fuori carreggiata e il conducente è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco

Paura nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Statale 132, poco prima dell’ingresso del centro abitato di Martis, dove si è verificato un incidente stradale che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Intorno alle 17.40, una squadra della Sede Centrale dei Vigili del fuoco di Sassari è intervenuta dopo la segnalazione di un’auto finita fuori strada. All’arrivo, il veicolo si presentava ribaltato fuori dalla carreggiata.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e, in collaborazione con il personale sanitario del 118, hanno estratto il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze e i Carabinieri, incaricati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Il ferito è stato infine trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

