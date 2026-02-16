Cagliari, reato contro il patrimonio: 45enne arrestato con pena di 5 anni

L'uomo, già conosciuto dagli archivi delle forze dell'ordine per precedenti analoghi, è stato prelevato dai militari nella sua residenza

Nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Pirri hanno proceduto all’arresto di un cagliaritano di 45 anni, dando seguito a un ordine di carcerazione siglato dall’Ufficio di Sorveglianza locale.

L’uomo, già conosciuto dagli archivi delle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato prelevato dai militari nella sua residenza. La misura restrittiva giunge come atto conclusivo di un iter giudiziario legato a diversi reati contro il patrimonio perpetrati in passato, per i quali il soggetto dovrà scontare una condanna complessiva e definitiva di cinque anni, un mese e venti giorni di reclusione.

Dopo il completamento delle procedure burocratiche presso la caserma, il quarantacinquenne è stato scortato presso la struttura penitenziaria di Uta, dove ha iniziato l’espiazione della pena detentiva.

