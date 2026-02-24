Asl Cagliari, il manager Aldo Atzori si presenta: “Daremo risposte concrete”

Aldo Atzori è il nuovo direttore generale della Asl 8 di Cagliari. Già commissario straordinario, punta su sanità di prossimità, Pnrr e riduzione delle liste d’attesa

Aldo Atzori è il nuovo direttore generale della Asl 8 di Cagliari. Già commissario straordinario della stessa azienda, da domenica è ufficialmente alla guida della Asl del capoluogo su nomina della Regione. Una nomina avvenuta però nell’ambito di uno strappo all’interno della Giunta Todde, con la stessa governatrice impegnata ora a ricucire lo strappo con gli alleati.

Atzori però resta fuori dalle polemiche politiche e bada al suo lavoro, che già da commissario aveva raccolto il parere favorevole di sindacati come Usb Sanità. “Ringrazio per la nomina di cui sono onorato e per l’opportunità data di guidare, nei prossimi anni, la Asl di Cagliari” dichiara il manager. “Esprimo tutta la mia gratitudine per il lavoro svolto nei mesi scorsi e per la resilienza dei dipendenti e dei professionisti della Asl. La valorizzazione del personale e la determinazione a voler lavorare insieme, anche con le rappresentanze sindacali e professionali, sarà uno degli elementi portanti del mio mandato con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione interna aziendale e dare così risposte concrete a tutti i cittadini”.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Cagliari, con specializzazione in Igiene e medicina preventiva – indirizzo “Organizzazione dei Servizi sanitari di base” – e un Master di II livello di Direttore di Distretto, Atzori ha maturato una lunga esperienza gestionale nei sistemi integrati socio-sanitari.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di Direttore socio-sanitario e di Distretto, partecipando alle fasi di costruzione dell’integrazione socio-sanitaria e alla governance delle strutture e dei servizi integrati. Si è occupato in particolare dei Plus e delle azioni previste dal Pnrr, tra cui Case della salute, Centrali operative territoriali (Cot) e cure domiciliari.

Durante il mandato da commissario straordinario ha avviato percorsi per l’abbattimento delle liste d’attesa e per il superamento di un modello centrato esclusivamente sugli ospedali, puntando su una sanità di prossimità e sul rafforzamento delle attività territoriali attraverso i Distretti socio-sanitari. Con i fondi Pnrr ha dato impulso alla realizzazione di case e ospedali di comunità, oltre alla promozione della telemedicina per il monitoraggio a distanza dei pazienti.

Tra gli interventi avviati anche il rilancio dei presidi periferici di Muravera, con la ripresa dell’attività chirurgica, e l’apertura di un reparto di geriatria nell’ospedale di Isili. Inoltre, nella Asl di Cagliari sono partite le attività del Programma nazionale Equità nella Salute (Pnes), con l’apertura di ambulatori di prossimità per contrastare la povertà sanitaria.

