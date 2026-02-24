Notizie Cagliari Via Dante, da domani lavori in zona piazza Repubblica: possibili disagi

Via Dante, da domani lavori in zona piazza Repubblica: possibili disagi

Al via a Cagliari i lavori di fresatura e asfaltatura in via Dante, tra via San Lucifero e piazza Repubblica: rallentamenti e modifiche alla viabilità

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Google Maps

Nuovi lavori stradali in arrivo a Cagliari. Da domani, mercoledì 25 febbraio 2026, prenderanno il via gli interventi di fresatura e bitumatura in via Dante, nel tratto compreso tra via San Lucifero e piazza Repubblica, lungo la corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.

L’operazione rientra nel piano di manutenzione straordinaria delle principali arterie cittadine e sarà eseguita per fasi, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la circolazione.

Nonostante ciò, sono previsti possibili rallentamenti, modifiche temporanee alla viabilità e restringimenti di carreggiata. I lavori proseguiranno anche nei giorni successivi, salvo condizioni meteo avverse.

Il Comune invita automobilisti e pedoni a prestare massima attenzione alla segnaletica di cantiere, a seguire le indicazioni fornite dagli operatori presenti sul posto e, quando possibile, a utilizzare percorsi alternativi o il trasporto pubblico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE