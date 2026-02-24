Sestu, l’addio al piccolo Lorenzo: chiesa gremita e fiori bianchi dai compagnetti

L’intera comunità di Sestu si è stretta questa mattina attorno alla famiglia Corona per l’ultimo saluto al piccolo Lorenzo, morto soffocato mentre stava mangiando un panino con un wurstel.

I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Giorgio, gremita di persone così come la piazza antistante. Un silenzio carico di commozione ha accompagnato la cerimonia, segnata da lacrime e abbracci.

Il bambino era in casa con i genitori quando un boccone è andato di traverso impedendogli di respirare. Immediata la chiamata ai soccorsi: mentre l’ambulanza era in arrivo, gli operatori della centrale operativa hanno guidato telefonicamente i familiari nelle manovre di disostruzione. All’arrivo dei sanitari, però, il cuore del piccolo era già in arresto. I tentativi di rianimazione, proseguiti per oltre 40 minuti, non sono riusciti a salvargli la vita.

Lorenzo avrebbe compiuto 5 anni il prossimo mese di aprile. Oltre alla famiglia, a piangerlo è l’intero paese e la scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia Collodi che frequentava. Ieri sui banchetti della scuola è stato deposto un mazzolino di fiori in suo ricordo, mentre oggi in chiesa spiccava una composizione di fiori bianchi a forma di cuore con la scritta: “I tuoi compagnetti”. Un gesto semplice e struggente che racconta il dolore di una comunità colpita nel profondo.

