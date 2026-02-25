Budoni, picchiata dall’ex in casa: donna salvata dai Carabinieri

Una donna è stata salvata dai Carabinieri a Budoni mentre l’ex compagno la stava picchiando nella sua abitazione. L’intervento è scattato nella tarda serata di ieri dopo una drammatica chiamata al 112.

È stata la stessa vittima, in preda al panico e al pianto, a lanciare l’allarme. Al telefono è riuscita a fornire pochissime indicazioni per localizzare l’appartamento, mentre l’uomo devastava la casa e continuava ad aggredirla. La centrale operativa dei Carabinieri, mantenendo il contatto con la donna, è riuscita a guidare le pattuglie fino all’abitazione.

Quando i militari sono entrati nell’appartamento hanno trovato la donna completamente ricoperta di sangue e l’ex compagno che proseguiva con le percosse. L’aggressione è stata immediatamente interrotta.

La vittima è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Olbia, dove è stata medicata per le ferite e le contusioni riportate. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni.

