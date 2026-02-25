Carbonia, fugge forzando posto di controllo e finisce fuori strada: 31enne denunciato

L'uomo ha riportato diverse ferite ma non è in gravi condizioni, è stato trasferito d'urgenza in ospedale dal personale del 118

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Carbonia hanno deferito in stato di libertà un commerciante di 31 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento terminato con un incidente stradale.

I fatti si sono svolti durante la notte in via Lubiana. Una pattuglia, impegnata nei consueti controlli sulla viabilità, ha segnalato lo stop a un’utilitaria che procedeva lungo la via. Tuttavia, il guidatore ha ignorato l’alt dei militari, premendo sull’acceleratore nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La fuga è durata poco: a causa dell’alta velocità, il giovane ha perso aderenza finendo fuori strada. Per fortuna, l’impatto non ha causato danni a terzi o a pedoni.

Una volta raggiunto il mezzo, i Carabinieri hanno prestato i primi soccorsi al conducente e hanno ispezionato il veicolo. La vicenda appare per certi versi inspiegabile: l’auto, appartenente a un amico del 31enne, è risultata regolarmente assicurata e il guidatore in possesso di una patente valida. Anche le perquisizioni effettuate sul posto non hanno portato al rinvenimento di oggetti o sostanze illecite.

Il commerciante, che ha riportato diverse ferite ma non è in gravi condizioni, è stato trasferito d’urgenza in ospedale dal personale del 118. Saranno ora gli esami clinici a stabilire se lo stato psicofisico dell’uomo fosse alterato e a fare luce sui motivi che lo hanno spinto a una reazione così sconsiderata.

