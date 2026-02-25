Cagliari, incidente in viale Elmas: due feriti e traffico in tilt

Due feriti in codice giallo e traffico paralizzato a Cagliari nei pressi della rotonda di via Po. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 9 nell’ultimo tratto di viale Elmas, poco dopo l’incrocio con via Simeto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte, trasportate in ospedale con codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Per la gestione della viabilità è intervenuta con più pattuglie la Polizia locale.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno però causato lunghissime file in uno dei principali accessi alla città, con pesanti ripercussioni sulla circolazione, compresi numerosi mezzi pubblici rimasti bloccati nel traffico. La situazione è tornata progressivamente alla normalità solo dopo la rimozione dei veicoli coinvolti e la completa riapertura della carreggiata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it