Regione, Giunta ancora disertata dal Pd: è crisi | FdI: “Si torni al voto”

Raggiunge i massimi storici la tensione in Sardegna tra la presidente Alessandra Todde e il Partito Democratico, dopo lo strappo sulla sanità che ha incrinato gli equilibri della maggioranza.

Anche la riunione di Giunta di questo pomeriggio, convocata dalla governatrice dopo quella di domenica dedicata alle nomine dei direttori generali delle Asl di Cagliari e Olbia, è stata disertata dagli assessori dem Giuseppe Meloni (Bilancio), Emanuele Cani (Industria) e Rosanna Laconi (Ambiente). Presente invece Francesco Agus, assessore all’Agricoltura in quota Progressisti, assente alla precedente seduta per impegni istituzionali.

Il Pd ha inoltre deciso di anticipare a venerdì la propria direzione regionale, inizialmente prevista per il 2 marzo. L’appuntamento è fissato alle 17.30 a Oristano e cadrà a poche ore dall’udienza in Corte d’Appello a Cagliari sul caso decadenza della presidente.

FdI: “Campo largo al capolinea”

Durissimo l’attacco del principale partito di opposizione. Per Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, “l’elastico che sta tenendo uniti la presidente Todde e il Partito Democratico si sta rompendo”.

“Se prima gli strappi politici erano contenuti e smentiti da frasi di circostanza, ora la crisi nel campo largo è plateale” affonda Piga. “Una guerra senza esclusione di colpi tra Pd e M5s che sta martoriando la Sardegna con ritardi e caos istituzionale. Si torni al voto“.

Sulla stessa linea il deputato di FdI Francesco Mura, che parla di “frattura interna ormai evidente e insanabile” e di una legislatura “di fatto mai iniziata”.

“La sanità è stata il detonatore – afferma – ma il problema è più profondo: mancanza di visione e di leadership. La Sardegna non può permettersi una maggioranza paralizzata mentre imprese e famiglie attendono risposte su sanità, trasporti, industria ed energia”.

Anche il consigliere della Lega, Alessandro Sorgia, commenta: “Questo teatrino indecoroso deve finire immediatamente. La misura è colma: se alla presidente Alessandra Todde è rimasto un briciolo di dignità politica e di rispetto per le istituzioni, prenda atto del proprio fallimento e rassegni immediatamente le dimissioni“.

