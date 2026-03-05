Brigata Sassari in Libano, Crosetto: “Valutiamo eventuali evacuazioni”

"In Libano stiamo valutando attentamente la situazione e siamo pronti a far fronte ad ogni esigenza", dichiara il ministro della Difesa

Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è espresso in merito al conflitto in Medio Oriente in cui è coinvolto anche il Libano; proprio in terra libanese ha preso avvio ieri l’operazione “Leonte” in cui il comando è della Brigata Sassari nella missione Unifil.

“In Libano stiamo valutando attentamente la situazione e siamo pronti a far fronte ad ogni esigenza anche con personale navale per eventuali evacuazioni”, ha dichiarato Crosetto nelle comunicazioni alla Camera.

Secondo quanto riferito dai comandi militari delle Idf, le truppe hanno superato i cinque avamposti già sotto il controllo di Israele per attestarsi in nuovi punti strategici lungo la frontiera. Questa manovra è stata definita come una “configurazione difensiva avanzata e potenziata”, finalizzata a contrastare direttamente le milizie di Hezbollah sul campo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it