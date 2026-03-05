Ussana, a bordo di un’auto rubata con 10gr di cocaina: 40enne nei guai

Il veicolo è risultato rubato a Tortolì nello scorso febbraio; durante la perquisizione dello stesso scovata e sequestrata la sostanza stupefacente

Durante la scorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Dolianova hanno denunciato a piede libero un quarantenne disoccupato, residente a Serdiana e già conosciuto dagli archivi giudiziari. L’uomo deve rispondere delle ipotesi di reato di ricettazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L’operazione è nata quasi per caso in un’area di servizio, dove una pattuglia impegnata nel controllo del territorio ha notato l’individuo fermo a bordo di un’utilitaria. L’atteggiamento dell’uomo ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti: attraverso una rapida consultazione delle banche dati, è emerso che il veicolo era stato rubato a Tortolì lo scorso febbraio.

La successiva perquisizione, estesa sia alla persona che all’abitacolo, ha permesso di rinvenire circa 10 grammi di cocaina. La droga è stata immediatamente sequestrata, mentre l’auto è stata affidata a una ditta specializzata in attesa di essere riconsegnata al proprietario ogliastrino.

