Sardi bloccati a Dubai, fine dell’incubo: programmati rientri con voli charter

Sembra finalmente sbloccarsi la situazione per una parte dei 563 crocieristi italiani a bordo della Msc Euribia, bloccata nel porto di Dubai da cinque notti a causa dell’instabilità bellica nel Golfo Persico. I primi rientri all’aeroporto di Roma Fiumicino sono attesi per la tarda serata di oggi, sebbene regni ancora una certa incertezza su orari e dettagli logistici.

Il piano di rimpatrio prevede l’impiego di due voli charter, il primo dei quali dovrebbe decollare nel pomeriggio odierno. Complessivamente, queste operazioni permetteranno il ritorno in Italia di circa 350 passeggeri. La mattinata era iniziata con un contrattempo: un primo gruppo di turisti, radunato alle 9:00 locali per il trasferimento verso l’aeroporto di Abu Dhabi, è stato rimandato al pomeriggio poiché mancava la conferma definitiva sulla disponibilità dell’aeromobile. Ai passeggeri, già muniti di documenti d’imbarco, è stato chiesto di ritrovarsi alle 16:00 per la partenza definitiva verso lo scalo.

Tra coloro che si apprestano a lasciare gli Emirati Arabi figurano anche i sette passeggeri sardi che, nelle ore scorse, avevano sollecitato l’intervento della Presidente della Regione, Alessandra Todde, affinché la diplomazia sbloccasse lo stallo.

