Cagliari, cadono calcinacci: cambia il traffico in via Porcell, Fiume e Anfiteatro

A seguito della caduta di calcinacci avvenuta venerdì 6 marzo, che ha reso necessario garantire l’incolumità pubblica, il Servizio Mobilità ha emesso l’ordinanza n. 651. Il provvedimento, operativo dalle ore 8:00 di ieri, martedì 10 marzo 2026, ridisegna temporaneamente la viabilità della zona tra via Porcell, via Fiume e via Anfiteatro fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

Il cuore della modifica riguarda la chiusura totale (transito e sosta vietati) in via Giovanni Porcell — nel tratto che va dall’incrocio con via Ospedale fino ai parcheggi residenti — e nell’intera via Fiume.

Via Anfiteatro: Viene istituito il senso unico da via Ospedale verso via Giussani. Su entrambi i lati vige il divieto di sosta h24, fatta eccezione per lo spiazzo vicino al Palazzo delle Scienze. Chi esce da quest’area di sosta avrà l’obbligo di svoltare a destra.

Via Porcell e zone limitrofe: Nel tratto tra via Fiume e l’area residenti, la strada diventa a doppio senso di marcia. Per chi arriva da via dei Genovesi decade il divieto di accesso in via Porcell, ma resta l’obbligo di svoltare a sinistra verso via Santa Croce (salvo per chi deve parcheggiare negli stalli residenti).

Incroci e precedenze: In via Fra Nicola da Gesturi scatta l’obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via Anfiteatro. Quest’ultima strada termina ora con uno STOP obbligatorio all’intersezione con via Giussani, dove invece i veicoli hanno l’obbligo di proseguire dritto.

