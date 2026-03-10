Sorso, un uomo precipita da 6 metri: ferito ma fortunatamente non grave

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche si è verificato questo pomeriggio a Sorso, dove un uomo anziano è stato protagonista di una rovinosa caduta. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, l’uomo è precipitato da un dirupo compiendo un volo di circa sei metri, finendo la sua corsa direttamente sulla carreggiata sottostante.

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che si sono immediatamente fermati per assistere il malcapitato in attesa dell’arrivo dei professionisti. Poco dopo, il personale sanitario del 118 è giunto sul posto per stabilizzare l’anziano e metterlo in sicurezza.

Nonostante l’altezza della caduta e la dinamica dell’impatto, le notizie cliniche sono rassicuranti: l’uomo non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni non sono state giudicate gravi dai medici.

