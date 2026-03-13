Monserrato, scontro tra moto e auto: motociclista 40enne in codice rosso

L'uomo è stato violentemente sbalzato sull'asfalto a seguito dell'impatto; i sanitari hanno provveduto all'immediato trasporto al Brotzu

Un serio incidente stradale ha scosso la circolazione a Monserrato, dove una violenta collisione tra una vettura e un motociclo ha causato il ferimento di un uomo. Il sinistro si è consumato in via Fulgenzio, a breve distanza dal ponte intitolato a Emanuela Loi, uno snodo viario cruciale e costantemente trafficato che connette l’abitato monserratino con l’area metropolitana di Cagliari.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un 40enne che, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato violentemente sul manto stradale. La dinamica dello scontro è attualmente al vaglio degli inquirenti per stabilire le precise responsabilità.

La tempestività delle chiamate ai soccorsi da parte dei testimoni ha permesso al 118 di intervenire in tempi rapidissimi: i medici, dopo aver stabilizzato il ferito direttamente sul luogo dell’incidente, ne hanno disposto il trasporto d’urgenza al Brotzu in codice rosso.

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