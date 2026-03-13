Possibile nuovo cambio nella Giunta Regionale, Cocco agli Affari generali

Si profila un nuovo rimpasto all’interno dell’esecutivo regionale guidato da Alessandra Todde, a breve distanza dall’avvicendamento che ha interessato la delega all’Agricoltura in quota Progressisti.

Questa volta il mutamento riguarda la compagine di Uniti per Todde: secondo le indiscrezioni, la titolare degli Affari Generali, Mariaelena Motzo, sarebbe pronta a lasciare il posto.

Il confronto tra il gruppo politico e la governatrice è già in fase avanzata e il nome individuato per la successione è quello di Sebastian Cocco, che attualmente ricopre l’incarico di capogruppo della lista civica in Consiglio regionale.

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