The Voice, magica Laura Pirrigheddu: canta in gallurese e conquista i giudici

La cantante sarda Laura Pirrigheddu, 28 anni, originaria di Tempio Pausania, ha conquistato il pubblico e i giudici di The Voice Generations, il talent musicale in onda su Rai 1.

Sul palco si è esibita insieme alla sua allieva, la 12enne lombarda Kate‑Marie Gimondi. Le due hanno iniziato la performance con “All about that Bass” della cantante Meghan Trainor, strappando subito applausi e facendo girare immediatamente la giudice Loredana Bertè.

La sorpresa in gallurese

A stupire i giudici però è stato soprattutto il momento dopo l’esibizione, in cui Pirrigheddu ha svelato di saper tradurre canzoni famose nella sua lingua, il gallurese. “Traduco le canzoni nella mia lingua, che è il gallurese”, ha spiegato la cantante prima di proporre una versione originalissima di “Laura non c’è” di Nek, anche lui in giuria, e di “Il mare d’inverno” di Loredana Bertè.

E allora via con il ritornello: “Laura no c’è, andata sinn’è, Laura no è più robba mea”. Un momento che ha colpito il pubblico e strappato un sorriso allo stesso Nek, impressionato dalla performance.

L’esibizione “ufficiale”, intanto, ha raccolto apprezzamenti dai coach presenti nello studio: oltre a Nek e Loredana Bertè, anche Rocco Hunt, Clementino e Arisa hanno elogiato la performance delle due cantanti.

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