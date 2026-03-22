Grave incidente sulla Statale 126: 4 feriti, uno in elisoccorso

Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la Statale 126, in direzione Sant’Antioco, dove due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato poco prima delle 15, con l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti.

Secondo quanto ricostruito, a bordo di una Dacia viaggiavano 3 persone, un uomo e due donne, mentre sulla Fiat si trovava il solo conducente. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi incidentati. I soccorritori hanno inoltre estratto una delle due donne rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo.

L’intervento si è svolto in coordinamento con il personale sanitario del 118, supportato anche dall’elisoccorso dell’Areus. Il conducente della Fiat, le cui condizioni hanno richiesto un intervento più urgente, è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Cagliari. Gli altri feriti sono stati invece accompagnati con le ambulanze all’ospedale di Carbonia per le cure necessarie.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

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